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泰國曼谷發生槍擊事件已致6人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-07-28 22:28:51


　　中評社北京7月28日電／據新華社報導，援引泰國《泰叻報》報導，首都曼谷一市場28日發生槍擊事件，已造成包括槍手在內的6人死亡，另有2人受傷。

　　據泰國警方消息，槍手當場自盡，警方正在展開調查。

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