中評社北京7月28日電／網評：優化外勞政策 確保制度不被濫用



來源：文匯網 作者：鄧飛（立法會議員、全國港澳研究會理事、教聯會副會長）



政府自2023年擴大補充勞工優化計劃，至今共批出超過6萬個外勞配額，涵蓋保安、清潔、飲食、零售等行業，為勞動市場帶來活力，緩解人手短缺的燃眉之急。儘管政策本意良好，但不時傳出個別黑心雇主利用制度漏洞。筆者認為，計劃實施近兩年，或許政府是時候重新檢討，優化政策。



事實上，擴大輸入外勞屬大勢所趨，尤其香港人口老化持續加劇，勞動人口逐年萎縮，基層行業“請人難”的問題日益嚴峻。據統計處數據，65歲及以上長者占比已經超過兩成，預料未來十年持續上升。不過，輸入外勞絕非靈丹妙藥，萬無一失。倘若政府監管乏力、機制鬆散，難免會衍生剝削勞工、壓價競爭以至打擊本地就業等負面後果。



目前，外勞政策有以下多個痛病亟需正視。首先，勞工處人手不足，造成監管乏力。雖然政府設有投訴熱線及網上渠道供舉報違規行為，但不少本地員工與外勞擔心“秋後算帳”，導致違規行為未能曝光。舉證困難加上調查效率低，讓個別黑心雇主繼續游走於法律邊緣。其次，部分雇主未有妥善招聘。據計劃規定，企業須先經四星期本地招聘未果，方可申請外勞。有雇主被指“走過場”，只是形式上刊登招聘廣告，實際上並不積極聘用本地求職者，甚至連面試也沒有進行。另一方面，內地中介亂象頻生。據規定，申請人應透過14間指定內地合作機構招聘，但部分地區仍有“艇仔中介”借機介入，向求職者收取高昂費用，扣押證件與工資卡。



正如行政長官李家超強調，引入外勞不應損害勞工利益。筆者認為，當務之急是三管齊下。其一，強化本地招聘審查與問責。政府應強制要求雇主提交招聘過程詳細報告，包括應征者數目、面試記錄與不聘用原因，並進行抽查與核實。對涉嫌虛假招聘的企業，應立即撤回其配額，並納入黑名單三年內不得申請。



第二，需要堵塞非法中介漏洞。政府可考慮修訂《職業介紹所條例》，明確禁止未經許可機構在境內外進行職介活動。必要時，可與內地公安部門建立跨境聯合執法機制，針對違法中介展開打擊行動。同時為外勞設立匿名舉報機制，配合NGO或專責機構支持。