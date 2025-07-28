中評社北京7月28日電／網評：依法通緝護國安 儆惡懲奸彰公義



來源：文匯網 作者：傅健慈（全國港澳研究會理事、法治·教育科技促進會會長）



警方國安處7月25日依法懸紅通緝19名身處境外的嫌犯，指他們涉籌組“香港議會”，觸犯香港國安法第二十二條“顛覆國家政權罪”。此次行動以“違法必究，雖遠必誅”的法治決心，守住國家安全底線。奉勸這些被通緝者臨崖勒馬，盡快回港自首，接受公平審訊，否則將終身背負“國安通緝犯”的罵名，更要承受法律的懲罰。



所謂“香港議會”的組織及其成員，公然推動“自決”、企圖制定所謂的“香港憲法”，並企圖以非法手段推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的國家根本制度，甚至妄圖顛覆中華人民共和國中央政權機關或者特區政權機關。香港警方公布懸紅通緝有關嫌犯後，英國外交部及內政部發表所謂聯合聲明，抹黑特區政府是跨境鎮壓，反對香港國安法侵蝕香港人的權利和自由云云。特區政府嚴正反駁，強調必會用盡所有方法，依法追捕及打擊潛逃境外危害國家安全的罪犯，全力做到“違法必究，雖遠必誅”。國家安全是頭等大事，每個國家都會堅定維護國家主權、安全和發展利益，堅決依法追捕及打擊潛逃境外危害國家安全的罪犯。香港國安法及《維護國家安全條例》訂立的罪行具有適當的域外效力，完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法。



香港國安法具有域外管轄權



是次通緝行動具有清晰的法理依據、事實和證據支持，完全合憲合法、合情合理。根據香港國安法第37條“屬人管轄權”，袁弓夷等被通緝者均為香港永久性居民，境外犯案亦須承擔本港刑責。另外，按照香港國安法第38條“保護性管轄權”，當境外行為實質危害中國國安，主權國家有權追責，此乃國際社會共識。



法網恢恢，疏而不漏，犯罪沒有“避風港”，境外也不是法外之地。“香港議會”公然推動“香港自決”、制定所謂“憲法”，直接抵觸《中華人民共和國憲法》確立的憲制秩序，符合香港國安法第二十二條“以非法手段推翻中央政權機關”的罪行定義。正如香港終審法院判例HKSAR v Lai Chee Ying［2021］所強調：“危害國安行為不因地域界限而免責。”任何人只要犯了罪，跑到天涯海角，也會被繩之以法。