索馬里蘭與台灣當局勾連謀“獨”　中方表態

中評社北京7月28日電／據中國駐索馬里大使館：中國駐索馬里大使館發言人就索馬里蘭與台灣當局勾連謀“獨”答記者問。



問：日前，索馬里蘭地方當局外事部門負責人竄訪了中國台灣地區，並同台當局簽署了所謂“海巡合作協定”，請問你對此有何評論？



答：索馬里蘭地方當局此舉悍然違反一個中國原則，損害中國主權、統一和領土完整。中方對此堅決反對、強烈不滿。



世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。台灣當局勾連索馬里蘭地方當局搞政治操弄的圖謀不過是自欺欺人的把戲，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。《開羅宣言》《波茨坦公告》等具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。1971年10月25日，第二十六屆聯大以壓倒性多數通過的第2758號決議，從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造“兩個中國”或“一中一台”的任何可能。



索馬里蘭是索馬里領土的一部分。中方堅決反對索馬里蘭同台灣當局互設機構，或以任何名義進行任何形式的官方往來。我們奉勸索馬里蘭地方當局認清形勢，切勿站在時代潮流和歷史大勢對立面，以免最終自食其果。

