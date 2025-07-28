德國商界批評歐美貿易框架協議

中評社北京7月28日電／據央視新聞：當地時間27日歐盟與美國就雙方貿易問題達成框架協議。根據協議，美國將對大部分歐盟進口產品徵收15%的統一關稅。對此，德國經濟界批評聲音四起。



據德國基爾世界經濟研究所（IfW）計算， 15%的普遍關稅以及更高的鋼鐵和鋁關稅將導致德國GDP在一年內下降0.15%，相當於減少65億歐元，而歐盟整體GDP將下降0.1%。



基爾世界經濟研究所貿易政策研究中心主任朱利安·辛茨尖銳指出，將關稅降至15%的協議是“一筆糟糕的交易，與特朗普政府30%的關稅威脅相差無幾”。他強調：“為此不惜破壞基於規則的全球貿易體系，我認為是重大戰略失誤。”



辛茨進一步警告，即便15%的協議也將“以損害世貿組織權威為代價，從長遠看無疑是錯誤方向”。他建議歐盟應當聯合加拿大、墨西哥、巴西和韓國等理念相近國家組建聯盟，而非被美國各個擊破。“這樣我們才能在華盛頓獲得重要籌碼”，從而有效制衡關稅威脅。



德國商界的初步反應中也未見絲毫欣慰。“這份協議是個痛苦的妥協”，德國批發、外貿與服務聯合會(BGA)主席迪爾克·揚杜拉表示，“每一個百分點的關稅都嫌太多。這種關稅加征對我們許多商戶構成生存威脅。”他稱這是“對外貿的沉重打擊”。



德國工業聯合會(BDI)執行委員會成員沃爾夫岡·尼德馬克指出：“該協定是個不充分的折中方案，給大西洋兩岸緊密交織的經濟體發出了危險信號。”歐盟為與美國達成協議，不得不承受高額關稅的代價。畢竟即便是15%的關稅稅率，也將對出口導向的德國工業造成巨大負面影響。



德國機械設備製造業聯合會(VDMA)首席經濟學家約翰內斯·格南特指出：“15%的美國關稅將明顯削弱德國機械與設備製造的競爭力，特別是那些與美國供應商直接競爭的企業。”該協會調查顯示，在10%關稅稅率下，已有43%的企業認為其競爭力會受到“強烈”或“非常強烈”影響。格南特警告稱：“15%的關稅顯然已進入危險區間。”



德國《商報》在一篇題為《歐洲在關稅爭端中向特朗普屈服——代價高昂》的評論文章中認為，“西方兩大經濟體集團之間的貿易往來將變得更加困難且成本更高。無論短期還是長期，這都將損害歐美雙方的利益。馮德萊恩曾提到跨大西洋關係需要進行必要的重新平衡。如今這種調整已成現實，而天平明顯向不利於歐洲的方向傾斜。”