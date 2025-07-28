《亞太文學》香港啟航

中評社北京7月28日電／據文匯網報導，一本要面向全球愛好中國文學的文學雜誌《亞太文學》創刊號7月27日在香港問世。香港工會聯合會會長香港立法會議員吳秋北著名數學家香港大學副校長汪楊、香港大公文匯傳媒集團行政總監施倩、中國香港亞太文學出版社社長、總編輯兼雜誌主編章一泓率團隊副社長韋莉、李鵬、副總編鄭貞、 副主編劉朝東、雜誌顧問魯善昭、通世智庫秘書長張美蘭、雜誌出品人張克明等出席了首發式。亞太文學出版社社長章一泓表示，在不少人認為紙媒沒落的時候他竟還出版文學雜誌，而他則認為只要是好事，有價值的事就應該做，沒人做的事也要做。我們立足香港、面向亞太、服務全球的華人華僑，及世界各地用中文寫作，或文字被譯成華文作品的各國作家、文學愛好者和讀者。辦《亞太文學》不圖賺錢，旨在搭建一座跨越國界的文學橋樑，將全球各地的優秀文學作品彙聚一堂，為讀者呈現多元豐富的世界文學風貌，開一扇解亞太地區和世界文學的全新窗口。



章社長透露《亞太文學》創刊號，精心挑選了來自不同國家和地區的作家經典與新銳文學作品，涵蓋小說、詩歌、散文、報告文學、文學評論等多種體裁，力求全面展現亞太地區文學的魅力與深度。它將聚焦全球文學作品新思潮，為讀者呈現一個多元的文學視野；所有熱愛文學的人，無論你是專業作家，還是初涉文學殿堂的愛好者；不管你是皓首窮經的學者，還是青春洋溢的學生。只要你懷揣對文字的敬畏與熱愛，就可在這盡情施展才情，描繪內心的風景。希望選登些有對人性的深邃洞察，讓我們探討善與惡、美與醜、愛與恨，於複雜的人性畫卷中，探尋人生的真諦；有對歷史的回望，從古老傳說到近代風雲，借歷史智慧照亮前行之路；有對現實的關注思考，反映社會熱點，傾聽普通人的心聲，用文學展現世界，為時代發聲，激發想像，暢想科技之進步，人類之發展，描繪出新的希冀與美好生活。



問章社長《亞太文學》因何選擇香港為起點？他認為香港是最合適的地方，因為是國際大都會，國際金融中心，中外文化交流中心，連通內地、港澳台和亞太地區、“一帶一路”國家，在香港的訊息幅射到全球華人，以文會友求相知，助力推動中國優秀傳統文化的傳承與創新，將以季刊形式發行。



章社長表示明白辦文學雜誌不容易，但他得到很多行業知名文學作家及愛好者支持，甚至學生，正如發布會的年輕主持人熱愛文學義務幫忙。