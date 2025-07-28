創新碳減排技術　推動建材行業綠色發展

中評社北京7月28日電／據人民日報報導，日前，在2025建材行業碳減排國際論壇上，與會嘉賓表示，當前，我國建材行業正處於全面加快綠色低碳轉型的關鍵時期。要強化水泥碳排放交易市場建設工作，加強產業鏈協同合作，推進碳減排技術創新，推動建築材料行業綠色低碳發展。



中國建築材料聯合會數據顯示，近兩年，水泥、平板玻璃、建築陶瓷、衛生陶瓷、玻璃纖維、耐火材料等6大行業完成了碳減排技術指南和節能降碳調研報告；清潔能源應用比例提升，能效達到或優於現行標杆水平的產能占比提升；完成了首批14家企業的30種產品碳足跡驗證。截至目前，全國20多個地區開展了綠色建材下鄉活動，綠色建材認證範圍拓展到72類，政府採購支持綠色建材促進建築品質提升政策實施範圍擴大到101個城市，綠色建材認證企業超過6300家，認證產品超過13000個。



與會嘉賓表示，當前，我國建材行業正處於全面加快綠色低碳轉型的關鍵時期，要加大科技創新和標準體系建設。



“建材行業要加強產業鏈協同合作，組織研發、推廣低碳技術及節能降耗技術，加快水泥等行業非碳酸原料替代以及低碳膠凝材料研發及應用；加大太陽能、風能等可再生能源應用，加大綠色氫能、生物質燃料等替代燃煤技術研發和利用，提高天然氣和綠電使用比例；繼續加強CCUS技術研究和示範項目建設。”中國建築材料聯合會常務副會長陳國慶說。



值得一提的是，今年3月，水泥行業已納入全國碳排放權交易市場。與會嘉賓表示，這將有助於促進低效產能加快退出，引導企業改進生產工藝，發展低碳技術，降低碳排放水平。



生態環境部應對氣候變化司處長王鐵表示，全國碳市場是一項創新性政策，有一套全新的管理要求，需要有一個逐步適應過程。建議水泥企業做好碳排放數據管理和配額增長工作，及早對每年年底前的配額清算作科學計劃；加快推動企業綠色低碳轉型，推動改進生產工藝，發展低碳技術，降低碳排放水平，早準備、早行動、早受益，推動行業從高碳排放的傳統路徑向低碳綠色的高質量發展方式轉變。



聯合國工業發展組織副總幹事鄒刺勇表示，聯合國工發組織將繼續支持並推進水泥行業的脫碳行動，進一步加強低碳技術國際交流合作，為全球建材行業可持續發展貢獻力量。