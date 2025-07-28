台灣學子在參加暑期實習　感受新聞職業使命

中評社北京7月28日電／據新華網報導，28日上午，第八屆“愛·在芒果”台灣高校新聞傳播專業學生暑期來湖南實習交流結業典禮在湖南長沙舉行，來自台灣的53名以新聞傳播專業為主的學生結束了為期近一個月的實習交流活動。



今年7月，來自台灣世新大學、輔仁大學、台灣大學等24所高校的53名新聞傳播專業學生來到湖南廣播影視集團開展實習交流，深入“歌手2025”“你好星期六”等欄目，體驗策劃、編導、運營等一線崗位。



除專業崗位實習外，活動還組織台灣學生參訪岳麓書院、中聯重科、長沙市博物館等企業和文化單位，感受湖南經濟社會的高質量發展以及源遠流長的歷史文化。



實習期間，“愛在芒果的日子”短視頻比賽同期啟動。實習生們以小組或個人為單位，在湖南廣電專業工作人員的指導下，用鏡頭記錄在湖南實習和生活的精彩瞬間，共拍攝、製作近200條短視頻。截至目前全平台瀏覽量已突破千萬。



結業典禮上，實習生們進行了歌舞表演，通過合唱和演講等方式分享了他們在實習過程中的所感所悟。來自嘉南藥理科技大學的學生甘蕙睿表示：“無論未來身處何種崗位，我都會帶著芒果教會我的兩樣東西：對內容的敬畏心和對創意的赤子心。”



湖南省海峽兩岸交流促進會會長曾智夫表示，“愛·在芒果”活動從舉辦至今，為台灣青年提供了學習成長的平台和感受祖國大陸蓬勃發展的機會。



台灣世新大學上海學院副院長黃裕峰在致辭中表示：“當媒體工作者秉持專業與良知，它就能成為照亮海峽兩岸前路的明燈，讓共同的文化記憶消融人為的藩籬。期待我們大家共同堅守這份職業帶來的驕傲感與使命感——用文字傳遞真實，用影像記錄時代，用新聞傳播專業搭建兩岸橋梁。”



據悉，台灣高校新聞傳播專業學生暑期來湘“愛·在芒果”實習交流活動至今已成功舉辦八屆，近400名來自台灣高校的大學生、研究生通過嚴格甄選獲得來湖南實習交流機會。他們以“愛·在芒果”實習交流活動為平台，體驗湖南傳媒行業發展動力，感受祖國大陸發展為個人帶來的機遇。活動已成為兩岸青年交流的閃亮品牌和台灣青年來大陸實習就業創業的重要平台。