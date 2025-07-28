日本IT業勞動生產率在G7中墊底

中評社香港7月28日電／日經新聞報導，日本IT產業的勞動生產率正在下降。從2019年開始的4年間下降了13%，是七國集團（G7）中的最大降幅。日本在IT企業工作的人數增加2成，但卻沒有創造出相應的利潤。這一點成為日本IT競爭力的絆腳石。



各行業勞動生產率通過“附加價值額”（指企業營業收入減去生產活動所需材料費等所得的利潤，剔除物價影響）除以就業人數計算得出。



如果以新冠疫情前的2019年作為100換算成指數，則美國按當地貨幣計算提高27%，英國提高9%，七國集團中有4個國家出現上升。日本IT產業的生產率下降13%，七國集團中衹有日本是兩位數負增長。



日本生產性本部以經濟合作與發展組織（OECD）的數據為基礎進行了指數化。高級研究員木內康裕指出，“IT產業本應是支撐日本數位化轉型的重要產業，但生產率卻很低”



在日本，富士通、NEC、NTT Data Group等IT企業從製造業和零售業等實業公司和行政部門獲得系統開發委託的商業模式根深蒂固。開發費用由技術人員的技能和人數、工期相乘後估算。



在新冠疫情下，實業公司推進了遠端會議等數位化投資。認為這是增加營收機會的IT企業迅速擴大了人員。OECD的統計顯示，日本IT企業的就業人數在2023年達到235萬人，比2019年增加了2成。



IT技術人員數量增加，但附加價值額停滯不前。2019年至2023年日本的升幅僅為5%，低於美國的39%和德國的12%。



其背景在於，日本錯過了以雲為中心的IT業務的結構轉換。日本式的受託開發是以訂製形式開發客戶專用的系統。每個系統的標準都不同，在運用和管理方面也需要很多人力。



客戶企業的IT生產效率也不高。日本資訊處理推進機構的統計顯示，日本IT技術人員有74%隸屬於IT企業。零售和製造業等實業公司僅佔26%，實業公司不得不將開發外包出去。



而在海外，美國亞馬遜網路服務（AWS）和美國Adobe等通過雲平台提供標準化的IT基礎設施和軟體。自主開發的服務可以讓很多客戶使用，規模的擴大可以帶來利潤。



美國耐吉和美國沃爾瑪等成為IT企業客戶的實業公司也擁有自己的技術人員，組合IT企業所提供的“零部件”來構建系統。IT企業可以集中精力開發新軟體和改進功能。



結果是歐美企業能比日本更快地開發出最新軟體，日本企業也採用歐美軟體。在雲平台等國際收支方面，2024年日本的“數字赤字”達到6.7萬億日元，創出歷史最高紀錄，與2014年相比增至3倍以上。金額超過了2024年日本的貿易逆差（5.4712萬億日元）。



日本人力資源公司Human Resocia的統計顯示，日本的IT人才將在2035年達到156.3萬人的峰值後開始減少。依靠人力的傳統的勞動密集型業務將難以為繼。



日本國內IT巨頭也出現轉換商業模式的趨勢。NTT Data Group開始在對企業系統的全部開發工序運用生成式AI（人工智慧）。預計每人平均作業效率可提高2成。



能否熟練運用AI，將左右日企IT競爭力的走向。