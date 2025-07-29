7月28日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京7月29日電／外交部發言人郭嘉昆7月28日主持例行記者會並就涉台、涉港、中美關係等議題回答中外記者提問。以下是問答全文：



巴西《聖保羅頁報》記者：美國政府威脅將於8月1日起對巴西徵收50%的關稅，此舉被視作對拉美和金磚國家“罰一儆百”。中方對此有何評論？中國和金磚國家在向巴西開放飛機等產品市場方面能夠做些什麼？



郭嘉昆：此前，中方已就美國對巴西加征關稅闡明立場。我想強調，關稅戰沒有贏家，單邊行徑不符合任何一方利益。中方願同包括巴西在內的廣大拉美和加勒比國家、金磚國家一道，共同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，捍衛國際公平正義。



關於你提到的飛機合作問題，我願重申，中方重視同巴西開展航空等領域務實合作，願基於市場化原則推動相關合作，助力各自國家發展。



今日俄羅斯記者：澤連斯基周日表示，他已批准烏克蘭國家安全與國防委員會提交的新制裁。他還發表聲明稱，其中第18項制裁措施已生效，制裁對象包括來自中國等國家的53名個人和實體。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆：中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，敦促烏方立即糾正錯誤、消除負面影響。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。



總台央視記者：據報導，台灣地區外事部門負責人日前以“私人身份”竄訪日本，會見日本前經濟安保大臣高市早苗、自民黨青年局長中曾根康隆等日本政客。請問中方對此有何評論？