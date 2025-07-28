日媒：“後石破”人選的躍躍欲試與謹慎觀望

中評社香港7月28日電／共同社報導，鑑於日本自民黨在參院選舉慘敗，要求首相石破茂（自民黨總裁）下台的呼聲高漲，接替首相的“後石破”人選開始蠢蠢欲動。他們為可能提前的下一屆總裁選舉做準備，與負責謀劃的親信議員頻繁秘密會晤。然而石破已明確表態將繼續任職，若貿然行動，可能會招致“背刺”石破的批評。因此，各方正密切觀察石破的動向，伺機謀劃。



▽不得志



23日中午，東京赤坂的眾院議員宿舍有一個單間聚集了一些人。前經濟安全保障擔當相高市早苗在這裡悄悄策劃下一步行動，約10名保守派議員在一起交換意見。之後他們造訪黨最高顧問麻生太郎的事務所，與麻生進行了15分鐘的會談。



在上上屆的2021年總裁選舉中，高市得到了政治理念相近的前首相安倍晉三的鼎力支持。而在敗給石破的上屆總裁選舉中，高市同樣試圖接近原安倍派。高市和原安倍派在石破政權中同為邊緣勢力，被排除在內閣成員和黨內要職之外。高市身邊人士坦言，“包括不得志的原安倍派在內，將集結保守派人士。”



同為保守派、被視為年輕潛力股的前經濟安保相小林鷹之23日上午也與關係密切的議員分析參院選舉慘敗的結果。小林向身邊人士稱“如果我成為黨總裁，則能夠挽回在參院選舉中流失的保守派選票”，表達了恢復黨勢的自信。



▽謹慎觀望



支持石破內閣的各位閣僚則始終保持更為謹慎的態度。尤其是農相小泉進次郎，他應石破之邀出任農相，應對大米價格問題就已相當複雜。



小泉在參院選舉後的記者會上指出石破負有責任，稱“應重視未達成過半數的目標”，收斂了自身的表達優勢。23日被直接問及如何應對石破去留問題時，小泉拒絕作答，稱“不回答假設性提問”。



對石破持支持立場的官房長官林芳正依靠的是他過去所在的原岸田派的團結。21日晚，他與政調會長小野寺五典、參院幹事長松山政司等人開會。與林芳正關係密切的自民黨幹部透露，“這次一定要把林芳正推上首相之位”。他們私下研究準備在總裁選舉中提出的政策，另一方面也警惕地認為被視為“背刺”石破並非明智之舉。



前幹事長茂木敏充領導的原茂木派議員主導要求召開兩院議員全體會議的簽名活動，向石破“逼宮”。原二階派議員和尚存的麻生派也加入。瞄準下任黨總裁的茂木26日發佈視頻要求石破下台，提出“有必要包括領導人在內決定主要成員並重新出發”。