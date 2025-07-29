劉瀾昌答中評：台灣主流民意是兩岸和平

香港中觀研究所所長劉瀾昌（中評社資料圖） 中評社香港7月29日電（記者 盧哲）7月26日，台灣民意代表“大罷免”進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。香港中觀研究所所長劉瀾昌接受中評社記者訪問時表示，兩岸和平才是台灣主流民意，此次投票完全反映台灣的主流民意，是對賴當局的不滿和否定。



劉瀾昌指出，台灣地區立法機構現有113席民意代表，民進黨佔51席為少數。“大罷免”就是民進黨意在通過罷免和補選，扭轉其的席位劣勢，拿回立法機構的“控制權”、實現“一黨獨大”，翻轉2024年選舉後“朝小野大”的格局。但結果以全面潰敗收場。



“原本民進黨和國民黨的力量看起來好像太懸殊，綠營盛氣凌人，但沒想到結果是完全沒有一席之地。而整個台灣的政治形勢也有了一個比較大的轉機。” 劉瀾昌說。



劉瀾昌認為，折騰了大半年的“大罷免”，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，發出了非常錯誤的信號，這可能是導致此次“大罷免”失敗的原因之一。“柯開始說要‘消滅國民黨’，說他等這一天等了60年。後來可能民進黨覺得這個口號太激進，會激起在野力量反彈，他就把口號改成了‘打倒國民黨’。”劉瀾昌說，這對民進黨來說可能是很大的調整，“因為‘消滅’等於是把國民黨完全在台灣島內抹去。‘打倒’還可以理解為拿回立法機構的控制權。但在國民黨看來這兩個詞完全是一回事，在民眾黨看來也是一回事。因為國民黨被打倒會被消滅，民眾黨也完全有可能步其後塵。所以在野的力量被完全激發出來。”



劉瀾昌說，值得注意的是，此次投票很不一樣的是民眾黨的支持者——大部分是青年人也被鼓動起來。“賴清德上台後的柯文哲事件等等，對民眾黨的小草來說是很大的刺激，他們都出來投票，這部分正好彌補了國民黨年輕人票數不足的缺陷。所以我們可以看到在總體上，投票情況和大選的時候是一樣的，即反對民進黨的大約60%。基本上是把雙方的基本盤都展現出來。”



劉瀾昌指出，此次投票結果最關鍵的，是賴清德上台以來所做的一切壞事，在這次投票里呈現了一個總爆發。投票結果反映了整個台灣社會的主流民意，是不滿於賴清德當局現在所做的一切，包括他的政治操弄、司法操弄、經濟政策等。更主要的是對於賴清德當局的兩岸政策，他堅持的所謂“抗中保台”、“台獨”政策、包括賴清德的所謂“十講”等等，“都完全是歪曲台灣歷史，連一些基本的常識都沒有。台灣的知識分子早就忍無可忍，而一般老百姓也看清楚了賴清德的所作所為，不但台灣生活經濟不可能改善，更是把兩岸、把台灣推到了兵凶戰危的邊緣。” 劉瀾昌指出，兩岸和平才是台灣主流民意，所以這次投票就是完全反映台灣的主流民意，是對賴當局的一次否定。