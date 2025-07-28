五十鈴汽車擬將小型卡車生產轉移至美國

中評社香港7月28日電／共同社28日獲悉，日本五十鈴汽車正探討將藤澤工廠（神奈川縣藤澤市）生產後對美出口的小型卡車轉為在美國本土生產。設想2028年實現轉移。此舉意在降低美國特朗普政府高關稅的影響，也想抓住電商配送業務擴大帶來的小型卡車需求增長這一商機。



社長南真介（65歲）接受共同社採訪時透露了上述消息。他表示：“在美生產所需的部分零部件仍將從日本出口，但希望提高本地採購率。”五十鈴將擴大面向其他國家的銷售渠道和市場份額，藤澤工廠的產能不會削減。



五十鈴的小型卡車每年在美銷量維持在三四萬輛。其中約2萬輛由本土企業代工，其餘由藤澤工廠出口。小型卡車適用對等關稅。



五十鈴計劃投資約430億日元（約合人民幣21億元），目前正在美國南卡羅來納州建造生產中型和純電卡車的工廠，計劃2027年投產。從藤澤工廠轉移的小型卡車將從2028年開始生產。2030年工廠總產能計劃增至每年5萬輛。



隨著日美達成關稅協議，美國對日本的對等關稅從25%調整至15%。南真介稱“有必要詳細評估對業績的影響”。



南真介還就自動駕駛技術的開發透露，將斥資約70億日元在位於北海道鵡川町的試驗場內增設模擬城市道路的測試道，計劃2027年度啟用。