石破重申有意留任 自民黨議員紛紛批評

中評社香港7月28日電／共同社報導，日本自民黨28日召開了總結參院選舉的兩院議員懇談會。首相石破茂（黨總裁）就執政黨議席未能過半數的慘敗道歉，然後表示“對於國家而言，絕不能產生政治空白，我將為此負起責任來”，重申有意繼續任職。與會者紛紛對留任提出批評，還出現了要求提前舉行總裁選舉的意見。僅有少數與會者支持留任。石破的應對未獲理解的狀況鮮明顯現。該黨運營必然陷入混亂。



懇談會從下午3點半開始，要求發言的議員眾多，較原本設想的2個小時大幅延長。



石破在懇談會伊始就參院選舉稱：“結果非常嚴峻，失去了很多議席。由衷地深表歉意。”另一方面，他談及日美關稅談判協議，強調：“與美國總統特朗普之間談妥了，但今後要為了切實履行而竭盡全力，做到萬無一失。”他還就大米政策、社保與稅的一體化改革稱“必須負責任”。



幹事長森山裕說明稱將在黨內設置參院選舉總括委員會，大致在8月內彙總報告，“會在完成彙總的階段，明確自身責任”。



一名與會者告訴媒體“一半以上的人要求（石破）下台”。據稱，也有人要求召開作為正式決策機關的兩院議員全體會議。另一方面，眾院議員總會長船田元在懇談會上支持石破留任稱，要應對美國關稅措施，“首相最合適”。



對石破持批判態度的原安倍派、原茂木派和麻生派的有意願議員主張稱，已經徵集到了召集兩院全體會議所需數量的簽名。他們表示會鑑於在懇談會上的領導層的說明，然後判斷是否提交簽名。如果提交，則擬要求就是否提前舉行黨總裁選舉進行表決。