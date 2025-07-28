柬埔寨和泰國同意“無條件”停火

中評社北京7月28日電／在馬來西亞總理安瓦爾主持下，柬埔寨和泰國28日舉行會談並同意從當日24時起“立刻且無條件”停火，結束兩國持續數日的邊境衝突。



新華社報導，當天下午，柬埔寨首相洪瑪奈與泰國代理總理普坦分別率領高級代表團出席在馬來西亞布特拉加亞舉行的柬泰邊境局勢特別會議。中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖出席會議並發言。



安瓦爾在會後舉行的新聞發佈會上說，柬泰領導人均表達立即實現停火與恢復常態的立場與意願。



安瓦爾說，柬泰同意“立刻且無條件”停火，“自2025年7月28日24時（當地時間）起生效”，“這是實現局勢降級、恢復和平與安全的關鍵第一步”。



安瓦爾說，雙方還同意于29日7時召開區域指揮官非正式會議，並于8月4日由柬埔寨主辦邊境聯合委員會會議。他還表示，雙方同意恢復兩國首相（總理）、外交部長及國防部長之間的直接溝通，並將同馬來西亞一道制定詳細的停火執行、監督和報告機制，為實現長期和平與問責建立制度基礎。



安瓦爾強調，各方代表出席會議彰顯對和平、對話和區域穩定的共同承諾。接下來，馬來西亞將聯合其他東盟成員國協商派遣觀察團隊，確保雙方認真履行和平承諾。



洪瑪奈表示，此次特別會議達成良好結果並為推進兩國恢復正常關係創造條件。普坦表示，雙方本著誠意進行會談，所取得成果反映了泰國積極尋求和平解決方案的意願。



在安瓦爾主持下，洪瑪奈和普坦在新聞發佈會結束後在媒體面前握手。



柬埔寨和泰國24日以來在兩國邊境地區發生衝突，雙方互相指責對方違反國際法。根據雙方公佈的數據，衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被迫疏散至安全區域。



作為2025年東盟輪值主席國，馬來西亞連日來力促柬泰重返談判軌道，希望以對話緩解緊張局勢，並充分發揮東盟在維護區域和平穩定中的作用。