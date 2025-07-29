快評：美國不挺　賴清德走不出去

中評社快評／民進黨推動大罷免7月26日慘敗之後，賴清德原擬於8月初出訪、過境美國的計劃也傳生變。賴當局昨天稱賴近期暫無海外訪問安排，原因是考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等。



實情恐非如此。彭博社28日報導提到，賴清德原計劃於8月4日過境美國紐約、14日停留德州達拉斯，期間訪問巴拉圭、危地馬拉和貝里斯等，但直到上週稍晚，台灣官員都無法得到美國對應官員批准，使行程規劃陷入混亂。



美國遲遲不批准過境，可能是賴出訪行程喊卡的主因。這可說是華府近期第二次不幫民進黨、不挺賴了。台美關稅稅率迄未公布，這本是可以影響大罷免結果的一項因素，如果特朗普給台灣較低的稅率，並在726大罷免前公布，就是幫民進黨輔選，但他沒有這樣做。



賴清德、民進黨現在面對的不只是台灣多數民意的拋棄，還有同樣致命的美國不挺。輸掉大罷免，代表“抗中”路線失利；美國不挺，意味著有腳走不出去，賴清德陷入內外交困的窘境。



大罷免慘敗不僅讓綠營顏面盡失，如有論者所言，民進黨自2014年太陽花運動以來所累積的政治優勢，可能就此終結。賴清德接下來該想想如何放下“抗中牌”、改弦更張，順應多數民意，改善兩岸關係，這是唯一可行之路。