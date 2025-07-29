伊朗說將與國際原子能機構探討如何繼續合作

5月26日，伊朗外交部發言人巴加埃在首都德黑蘭出席新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，伊朗外交部發言人巴加埃28日在新聞發布會上說，國際原子能機構官員可能在未來兩周內訪伊“討論技術問題”，雙方還將探討如何繼續合作。他重申歐洲無權啟動“快速恢復制裁”機制。



巴加埃再次明確表示，伊朗將繼續推進包括鈾濃縮在內的核計劃。關於伊朗核設施現狀細節，他說，正在等待國際原子能機構的相關報告。伊朗將在議會法案基礎上，與國際原子能機構制定新的議定書，以探討如何繼續合作。



巴加埃重申，歐洲各方無權使用所謂“快速恢復制裁”機制。“我們對此表示反對，並已向歐洲闡明立場”。他強調，若濫用此機制，必將面臨伊朗的堅決回應。



伊朗議會6月25日批准法案，暫停伊朗與國際原子能機構的合作。該法案禁止國際原子能機構觀察員進入伊朗境內進行核查，除非能夠保障伊朗核設施安全以及伊朗和平利用核能的權利，並且需要得到伊朗最高國家安全委員會批准。伊朗總統佩澤希齊揚批准了這一法案。



根據2015年簽訂的伊核協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。聯合國安理會隨後通過第2231號決議，對伊核協議加以核可。該決議包含“快速恢復制裁”機制，允許協議簽署國採取措施應對伊朗的違規行為，這一機制的有效期至今年10月18日。



西方國家近期以啟動“快速恢復制裁”機制相要挾，要求伊朗繼續履行伊核協議，包括與國際原子能機構恢復全面合作、按照伊核協議限制核發展規模等。