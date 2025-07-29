日本民間團體堅守相模湖水庫強征勞工真相

7月27日，在日本神奈川縣，遊客在相模湖畔游玩。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，在日本神奈川縣，盛夏時節的相模湖水光瀲灩，游人如織。鮮為人知的是，這處休閑勝地背後，隱匿著一段中國、朝鮮等多國勞工用血淚寫就的悲慘歷史。



27日，相模湖水庫建設死難者聯合追悼活動在相模湖交流中心舉行。周邊民眾、中小學生以及中國、日本、朝鮮、韓國政府或民間代表等350餘人參加，共同悼念因修建相模湖水庫而死去的多國勞工。



神奈川縣相模原市市長本村賢太郎在追悼儀式上說，在極其惡劣的條件下，包括中國和當時朝鮮勞工在內的很多人為建設相模湖水庫付出了生命的代價。“我們將銘記這段由許多寶貴生命鑄就的歷史……並傳承給下一代。”



相模湖水庫位於相模原市山區，是日本首個多用途人工湖，至今仍承擔著供水、發電等重要職能。1940年至1947年，日本先後征用勞工360萬人次修建這座水庫，除朝鮮半島勞工和日本勞工外，還有被侵華日軍強擄到日本的近300名中國人。由於極其惡劣的勞動條件加上遭受非人欺淩，大量勞工在水庫修建過程中不幸離世，其中有姓名記載的死難中國勞工就有28人。



為守護這段歷史真相，日本有識之士1976年成立了“相模湖水庫歷史記錄會”，以挖掘為修建這座水庫而死難的多國勞工的史料，並從1979年開始每年舉行追悼活動，至今已堅守近半個世紀。



現年70多歲的橋本登志子是該記錄會創始成員之一，也是現任會長。她27日向記者展示了《相模湖町史 歷史篇》一書中記載的被強征中國勞工的受害情況：“必須從天剛蒙蒙亮幹到天黑”“中國勞工的夥食極差，有時只能吃玉米面饅頭，有的甚至餓得只能吃草”“因營養不良，206人患皮膚病、48人有腸胃疾病……”



為紀念死難的外國勞工，神奈川縣在相模湖畔建立了一座“湖銘碑”，上面鐫刻著死難勞工的姓名和悼念碑文。2020年，“湖銘碑”旁設置的展板曾遭人惡意破壞，展板上“勞工被強征”等表述被劃損。

