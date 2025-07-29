王宗源、陳芋汐分別成就跳水雙人項目四連冠

7月28日，王宗源／鄭九源（右）在頒獎儀式上。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，2025年世界游泳錦標賽28日在新加坡進行跳水項目男子雙人三米板和女子雙人10米台的決賽，王宗源／鄭九源、陳芋汐／掌敏潔分別奪得冠軍，為中國隊再添兩金。



在男子雙人三米板比賽中，王宗源和鄭九源這對新搭檔以預賽第一的成績晉級決賽。決賽中更是從第一跳開始就一路領先，最後一跳難度系數3.8的動作109C得到全場最高的99.18分，以總分467.31力壓巴黎奧運會亞軍、墨西哥組合奧斯馬爾／塞拉亞·埃爾南德斯摘得金牌。英國組合拉夫爾／哈丁奪得銅牌。



看到最終成績的時候，鄭九源喜極而泣，他在27日剛剛摘得男子1米板金牌。賽後他感慨道：“預賽和決賽都發揮出了自己平時訓練的水平，然後在比賽中能穩住自己的心態，一步一步來。包括一米板也是，我感覺這兩場比賽都是證明我自己確實有這個實力。”



王宗源實現了該項目的世錦賽四連冠。他表示：“這屆世錦賽我們也是新的組合，我和他其實都非常緊張，也有壓力在身上。但是從比賽的角度來說，從預賽到決賽，我們每一跳都是越來越好。”



同樣是新搭檔的還有陳芋汐和掌敏潔，儘管兩人一起訓練女子雙人10米台衹有兩個月，但本屆世錦賽從預賽到決賽都穩定發揮，牢牢占據頭名位置，最終以349.26分摘得金牌。墨西哥組合埃斯圖迪略·托雷斯／阿貢德斯·加西亞、朝鮮組合金美花／趙珍美分列二、三位。



“我倆的默契值奇奇怪怪的，時好時壞，確實今天默契、配合都不錯，因為決賽可能活動得比較開，然後比較興奮。”賽後，掌敏潔笑著說。



陳芋汐表示儘管兩人搭檔時間不長，能夠有這樣的成績靠的“就是不斷地磨合，不斷地調整”。

