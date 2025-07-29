月背研究何以跑出“加速度”

我國科研人員製作的月球背面影像圖。（圖片來源：中國科學院） 中評社北京7月29日電／據人民網報導，首次揭示月背約42億年前和28億年前存在火山活動；首次獲得月背古磁場信息；首次獲得月球背面月幔的水含量……前不久，中國科學院發布嫦娥六號月球樣品系列最新研究成果，首次為我們揭開了月球背面的演化歷史。



嫦娥六號自2024年6月攜帶月背樣品返回後，僅用一年時間，科研人員就產出多項重磅成果（其中4項成果以封面文章形式發表在《自然》），這種高效的科研轉化速度遠超國際同類任務。



嫦娥六號樣品研究何以跑出“加速度”？其中，“有組織的科研”模式發揮了重要作用。



“有組織的科研”模式是針對當前科技發展趨勢和重大挑戰，區別於傳統“自由探索”型科研的一種新型組織範式。這種模式通過體系化布局、多機構協同、創新機制設計，突破了科研分散化、缺乏有效協同的瓶頸。特別是針對急需解決的重大科技問題和急需攻克的關鍵核心技術，“有組織的科研”模式能夠打破學科壁壘、機構藩籬，集中優勢力量進行體系化攻關，避免資源分散和低水平重復，實現快速突破。



在給嫦娥六號任務最初設定科學目標時，科研人員就鎖定月球背面南極—艾特肯盆地，聚焦破解月球“二分性”這一世界謎題。這種以關鍵科學問題為“靶心”的任務規劃，避免了科研資源的分散消耗。此外，在嫦娥六號樣品研究過程中，以中國科學院為主，聯合南京大學、中國空間技術研究院等數十家單位協同攻關，多學科深度交叉融合，不同學科背景的科學家、工程師在一起，極大促進了思想碰撞和創新。比如，對同一批玄武岩岩屑聯合開展定年、水含量、源區分析和磁場測量等，就是由地球化學、地質學、地球物理學等多學科團隊協同完成的。