美國教育部宣布對杜克大學展開定向調查

這是7月3日在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據央視新聞報導，當地時間7月28日，美國教育部民權辦公室發布聲明，指控杜克大學及《杜克法律期刊》涉嫌違反1964年《民權法案》第六章，宣布對其展開定向調查。近期報告指控杜克大學基於種族、膚色和／或國籍進行歧視，並利用這些因素來遴選法律期刊成員。



此外，美國教育部長麥克馬洪和美國衛生與公眾服務部長小羅伯特·肯尼迪致函杜克大學領導層，表達了雙方對杜克大學在招聘、招生和獎學金決策中使用種族偏好的共同擔憂。