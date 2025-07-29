游泳世錦賽：覃海洋奪得中國游泳隊首金

中評社北京7月29日電／據新華社報導，58秒23！金牌！獲勝後的覃海洋手持五星紅旗，不斷向現場觀眾致意。



在28日進行的新加坡游泳世錦賽游泳項目第二比賽日中，中國名將覃海洋在男子100米蛙泳決賽中摘得中國游泳隊在本屆世錦賽上的首金。



以半決賽頭名晉級決賽的覃海洋，在決賽前半程落後巴黎奧運會該項目冠軍、意大利選手馬丁嫩吉。後半程，覃海洋開始發力並在最後時刻實現反超，最終以58秒23奪得金牌。馬丁嫩吉和吉爾吉斯斯坦選手彼得拉紹夫分列二、三位。



逆轉拿下勝利後，覃海洋心情十分放鬆，在場邊接受世界泳聯主持人現場採訪時笑著說：“拿下！”



這場巔峰較量直到最後才見分曉，覃海洋說：“最後10米大家都游不動了，這時候我認為是技術上的一些優勢幫我脫穎而出。”



儘管對決賽中的發揮感到滿意，但覃海洋承認自己的狀態還沒恢復到最佳。“這次也是報了三個項目，難度非常大，就算這場我沒有拿下來，發揮也比昨天要好，這點我已經非常滿意。”



女子100米蝶泳比賽賽前，張雨霏給自己定下三個小目標：“第一超過（今年全國）冠軍賽成績，第二游到56秒80，第三游到56秒50。”



當天決賽中，她完成了最後一個目標，以56秒47的成績排名第四。美國名將沃爾什游出54秒73，以刷新賽會紀錄的成績摘得金牌，比利時選手範奧特爾迪克和澳大利亞選手帕金斯分獲銀牌和銅牌，餘依婷排名第八。



男子50米蝶泳決賽，法國選手格魯塞獲得金牌，瑞士選手蓬蒂和意大利選手切孔分獲銀牌和銅牌。

