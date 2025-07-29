廣東佛山：“滅蚊魚”不是“食蚊魚”

中評社北京7月29日電／據新華社報導，日前，為防蚊滅蚊防控基孔肯雅熱疫情，佛山市禪城區在當地公園投放數千條“滅蚊魚”。“滅蚊魚”是什麼魚？是不是入侵物種“食蚊魚”？記者就此採訪了當地有關部門。



佛山市禪城區城市管理和綜合執法局副局長張華斌說，7月23日、24日，該局工作人員在禪城區的亞洲藝術公園人工湖部分水域累計投放4200尾魚苗，其中鰱魚4000尾、拉利毛足鱸200尾。另外，24日當天還在佛山中山公園的人工湖投放了1000尾土鯪魚的魚苗。



記者28日在亞洲藝術公園現場看到，投放魚苗的水域為一片荷塘，水域相對封閉。當時拍攝的照片顯示，園林工人用水瓢將魚苗從充了水的塑料袋中舀出來，潑灑入近岸的池水。



“養魚防蚊”是一種蚊蟲生物防治方式，魚類中不乏食蚊“能手”。資料顯示，全世界可以吞食蚊子幼蟲的魚類不下100種。張華斌告訴記者，此次是當地第一次嘗試這種防蚊方式，旨在降低蚊蟲孳生密度，從源頭切斷蚊媒傳染病的傳播鏈條。他說：“人工湖相對封閉，水體流動性不強，魚苗以蚊卵和蚊子幼蟲為食，有助於消滅水體中的蚊卵和蚊子幼蟲。”



“不過需要注意，有一種魚叫‘食蚊魚’，跟我們投放的魚不是同一個物種，堅決不能投放在水體中。”張華斌說。



當地農業農村部門資料顯示，“食蚊魚”是原產於墨西哥和美國的一種小型魚類，可以捕食蚊子幼蟲，控制蚊子的數量和瘧疾的傳播，但性情凶猛、繁殖力強，造成與其侵入水域生態位相似的魚類瀕臨滅絕，對入侵地的生態系統平衡帶來極大威脅，已成為全球危害最為嚴重的100種入侵物種之一。



張華斌說，此次當地投放的鰱魚、鯪魚都是本地魚種，拉利毛足鱸則是一種常見觀賞魚，並且投放的水域相對封閉，這些魚對生態系統的影響和控蚊效果，當地相關部門後續會持續監測、做好評估。