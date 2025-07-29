趙樂際對匈牙利進行正式友好訪問

7月24日至28日，應匈牙利國會主席格維爾邀請，全國人大常委會委員長趙樂際對匈牙利進行正式友好訪問。這是7月25日，趙樂際在布達佩斯會見匈牙利總統舒尤克。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，應匈牙利國會主席格維爾邀請，全國人大常委會委員長趙樂際7月24日至28日對匈牙利進行正式友好訪問，在布達佩斯分別會見匈牙利總統舒尤克、總理歐爾班，同國會主席格維爾舉行會談。



會見舒尤克時，趙樂際首先轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願。趙樂際表示，2024年5月，習近平主席成功對匈牙利進行國事訪問，將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，開辟了兩國友好合作更加廣闊的前景。中方願同匈方一道，做互尊互信的好朋友、互利共贏的好夥伴、相知相親的好兄弟，推動共建“一帶一路”倡議與匈牙利“向東開放”戰略深度對接，高質量完成匈塞鐵路等標誌性項目建設；鼓勵和支持兩國人文、地方、媒體、青年等多交流，促進民心相通。



舒尤克請趙樂際轉達對習近平主席的誠摯問候。他表示，匈中始終堅持在相互尊重、相互信任、互利共贏基礎上發展雙邊關係，具有重要現實意義和時代價值。參與共建“一帶一路”對匈至關重要，匈塞鐵路項目是雙方大項目合作的範例。希望雙方不斷深化綠色能源、人工智能、數字經濟以及人文、青年、教育等領域合作。



會見歐爾班時，趙樂際表示，近年來，中匈關係實現跨越式發展，處於歷史最好時期。中方讚賞匈牙利堅定奉行一個中國原則，願同匈方繼續堅定相互支持。中匈互利合作基礎扎實、成果豐碩，中方歡迎更多匈牙利優質農食產品進入中國市場，希望匈方為中國企業在匈投資發展提供政策支持和安全保障。今年是中歐建交50周年，希望並相信匈方將繼續為中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。匈牙利一直堅定支持並積極參與中國－中東歐合作，中方願同匈方一道，繼續推動合作取得務實成果。



歐爾班表示，習近平主席去年對匈進行國事訪問，在匈中關係發展史上具有里程碑意義。兩國悠久的歷史、獨立自主的文化，構成了匈中傳統友好的堅實基礎。中國崛起是依靠自身的努力。發展對華友好合作，是匈牙利的戰略選擇，將為匈發展技術、開拓市場提供重要機遇。



同格維爾會談時，趙樂際表示，中國全國人大願同匈國會一道，推動落實習近平主席去年訪匈重要成果，為中匈關係高水平、高質量發展貢獻力量。雙方要加強專門委員會、友好小組、人大代表和議員之間的交流，及時制定、修改和批准有利於雙邊合作的法律文件，在各國議會聯盟等多邊場合加強協調配合。