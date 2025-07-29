美國明尼蘇達州議會深夜現精神障礙患者

中評社北京7月29日電／據新華社報導，美國明尼蘇達州官員26日說，該州議會安保人員25日深夜發現一名精神障礙患者裸體闖入州參議院，隨後將他送進醫院。然而，幾個小時後，此人又回到議會區域。此事距明尼蘇達州兩名議員遭槍殺事件衹有6周，進一步引發議員們對自身安全的擔憂。



據美聯社報導，明尼蘇達州議會安保事務負責人洛麗·霍達普通過電子郵件向議員們通報上述事件。她說，這名男性25日晚11時30分左右在州參議院被發現，當時渾身赤裸、胡言亂語，隨後被安保人員送進聖保羅醫院。由於評估結果顯示不會對自身或他人構成威脅，此人被放走。然而，26日早上7時30分，此人又出現在州議會區域，隨後又被送回同一家醫院。



霍達普表示已經啟動事件全面調查。



州眾議院議長莉薩·德穆思稱此事令人“非常不安”。州參議院少數派領袖馬克·約翰遜發布聲明說，“我們正生活在一個受到嚴重威脅的環境”，呼籲安保部門徹查事件經過，並確保此類事件不再發生。



此事距離明尼蘇達州兩名議員遭槍殺事件衹有6周。州議會民主黨籍眾議員梅莉薩·霍特曼和丈夫6月14日凌晨在明尼阿波利斯市郊的住所遇害。同一天，該州議會民主黨籍參議員約翰·霍夫曼和妻子在錢普林市的寓所內遭襲受重傷。嫌疑人萬斯·貝爾特於次日被捕。



據美聯社報導，貝爾特面臨謀殺等多項罪名指控，聯邦法院對他的提審日期已從9月12日提前到8月7日。律師說，貝爾特計劃不認罪。



