第八屆兩岸大學生閩南文化體驗營開幕

中評社北京7月29日電／據新華社報導，28日，第八屆兩岸大學生閩南文化體驗營在泉州拉開序幕，來自兩岸及澳門地區22所高校的師生相聚於此。



本次體驗營以“中國傳統木結構營造技藝、聚落文化和傳統建築”為主題，深度融合泉州申遺成果與閩南文化生態保護區特色資源，旨在為青年們搭建起文化交流互鑒的平台。



參營成員將走進傳統聚落和歷史文化街區，體驗傳統文化在當代的活態傳承。活動期間還將舉辦學術講座，深化參營成員對文化遺產保護的理解。同時，學子們將組隊完成木構作物作品設計，進行深度協作。



泉州市文物保護中心副主任顔昱表示，閩南文化是中華文化的重要組成部分，是兩岸同胞共同的精神家園。希望兩岸青年在本次活動中增進瞭解，在合作創作中凝聚共識，把對閩南文化的熱愛轉化為傳承創新的動力。



“台灣與福建之間有著深厚的歷史淵源與文化連結。”來自台灣華梵大學的彭咏聰說，能與來自不同學校、不同背景的同學們合作設計一件作品，是一段很有挑戰也很有趣的經歷。



據悉，兩岸大學生閩南文化體驗營自舉辦以來，已成為閩南文化生態保護區建設中的重要交流載體。該活動累計吸引兩岸近百所高校的持續關注與積極響應，吸引逾千名師生深度參與，成功搭建起兩岸青年群體文化交流機制。



本次活動由泉州市文化廣電和旅遊局、泉州市文物保護中心、泉州市台灣同胞聯誼會聯合主辦，泉州市博物館承辦。