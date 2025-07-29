法國演員被中國功夫治愈的“戲劇人生”

這是7月24日在法國阿維尼翁OFF戲劇節上拍攝的喜劇作品《以父、子、成龍之名》演出現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，每年盛夏，法國南部城市阿維尼翁都會因為戲劇節的舉辦成為“熱點”。從世界各地趕來的戲劇愛好者們步履匆匆，為了心儀的劇目在驕陽下奔走轉場。在26日落下帷幕的2025年阿維尼翁OFF戲劇節上，一部以中國功夫為主題的喜劇作品再次吸引了眾多觀眾。



這部在“藝術愛好者”劇院演出的作品名為《以父、子、成龍之名》，近兩年在戲劇節上大受歡迎。記者在去年和今年觀看該劇時，劇場都是座無虛席。該劇由法國戲劇演員馬蒂亞斯·福蒂納擔任主演，以詼諧幽默的方式穿插講述了他自己與功夫演員成龍的成長經歷，以及後者對他性格與人生的影響。



福蒂納在一個特殊家庭中長大，他的情感需求常常被醉心於事業的父母忽視。一天，他在瀕臨崩潰之際，在超市貨架上偶然發現功夫電影《醉拳》的錄像帶。這部電影讓他對生活重獲希望。影片中的武打明星成龍就像一位令人安心、足智多謀、幽默風趣的精神導師，教導福蒂納不要默默承受痛苦，而是通過自嘲和肢體運動來化解。



“成龍在電影中展現的處事態度讓我明白，苦難或許是人生重要一環，我們要做的是學會將困境轉化為創造力。”福蒂納說。



幾年前，在經歷父親去世、兒子降生這兩件人生大事之後，福蒂納開始重新審視親子關係，並最終創作《以父、子、成龍之名》這部劇。



他告訴記者，他決定以喜劇形式將他的人生經歷搬上舞台。“這個故事，或者說這段童年經歷，本可以用一種更冷酷、更現實的方式呈現。但我最終發現，若非用幽默的方式談論磨難，我永遠也不敢將這段故事講出口。”



演出過程中，福蒂納一人分飾多角，通過模仿早年功夫電影中的武打片段串起故事線。觀眾不時報以會心的笑聲。



“羞於將愛意說出口，可能是世界上不同文化背景下許多親子關係的寫照。這出戲既是向中國功夫的致敬，同時也希望鼓勵人們與原生家庭的創傷和解，勇敢地與親人表達心聲。”他說。