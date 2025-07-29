﻿大圍租賃成交倍增　金禧花園月租2萬

金禧花園6座高層B室。（大公報） 中評社香港7月29日電／大公報大批報導，外來專才及學生湧港，住宅租盤“爭崩頭”，向來備受內地生追捧的大圍區，本月租賃成交迫近150宗，按月飈升逾1倍，其中金禧花園有2房單位剛獲3名內地生以2萬元合租，帶領該屋苑標準單位租金首次登上2萬元大關，較同類約半個月前租金高出3000元，升幅近18%，實用呎租近64元，破盡屋苑紀錄。



美聯物業首席助理聯席董事羅航星表示，大圍區本月已錄近150宗住宅租務成交，較6月全月約70宗大升逾1.1倍，其中樓齡已達40年的金禧花園，本月租賃約20宗。隨著該屋苑盤源被消耗，目前市場上已接近零放盤，業主也因應市況調升租金意向，例如6座高層B室2房單位，實用面積314方呎，業主月租叫價2.2萬元，推出市場放盤僅5天，即獲學生客議價至2萬元承租，並預繳1年租金，折合實用呎租63.7元，租金屬同屋苑分層標準戶型新高，實用呎租則破盡全屋苑紀錄。據瞭解，業主今年3月以463.8萬元買入單位，現租出可享租金回報約5.2厘，屬理想水平，租客為3名內地生，新學年將於中文大學就讀。



翻查資料，金禧花園1座高層C室2房單位，面積亦是314方呎，本月中旬以1.7萬元租出，相隔不足半個月，上述6座同呎戶月租已飈升至2萬元，升幅達17.6%，非常凌厲。



羅航星稱，大圍擁地理位置優勢，向來不乏中文大學、城市大學及理工大學的學生租客，加上東鐵線往返內地非常方便，屬內地生租樓首選，所以踏入暑假租賃旺季，即吸引四面八方的學生客搶盤。

