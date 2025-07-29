美國兩周內公布半導體進口調查結果

中評社北京7月29日電／據大公報報導，綜合CNBC、韓聯社報導：美國商務部長盧特尼克27日稱，特朗普政府將在兩周內公布對半導體進口的“國家安全貿易調查”結果，或將以此為依據對進口芯片等產品加征關稅。盧特尼克稱，這項調查是歐盟尋求與美國達成一項更廣泛貿易協議的關鍵原因之一。特朗普亦聲稱，歐盟委員會主席馮德萊恩以一種“更好的方式”避開即將到來的芯片關稅。



特朗普早前宣布依據1962年《貿易擴張法》第232條款對半導體進口進行調查。盧特尼克27日表示，調查結果將在兩周內公布。特朗普曾多次威脅要對半導體行業加征關稅，甚至一度聲稱稅率可能高達100%，引發業界擔憂。他27日與馮德萊恩會面並宣布美歐達成貿易協議後表示，很多半導體公司將在美國投資設廠，以避免被徵收新關稅，而馮德萊恩以一種“更好的方式”避開即將到來的芯片關稅。



韓國將是受芯片關稅影響最大的國家之一。韓媒28日援引消息人士披露，為加快貿易談判，韓國產業通商資源部長官金正官日前向盧特尼克提出名為“讓美國造船業再次偉大”（MASGA）的造船合作項目，金額達數百億美元。該項目涉及韓國民營造船公司對美投資以及融資擔保等。據悉，美方對此表示滿意，作出“積極回應”。