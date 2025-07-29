美元信心低落　今年持續貶值

美國債務風險突出，市場憂美元資產泡沫爆破。（大公報） 中評社香港7月29日電／大公報報導，美國相繼與歐盟、日本達成關稅協議，但美元匯價依然疲不能興，反映加征關稅政策重擊自身經濟，並打擊企業投資信心。其五千億美元的人工智能基礎設施項目遇到阻滯，進度不似預期，最終恐削弱科技強國地位，所謂讓美國再次偉大將成泡影。



美國與歐盟、日本達成關稅協議，其中對日本加征15%關稅，而日本亦會開放大米、汽車市場，並承諾在美投資5500億美元（日本方面反駁大部分是貸款金額，實際出資1%至2%），美國從中獲得九成利潤，似乎占盡便宜，但美元匯價仍是反彈乏力，美匯指數在97水平拉鋸，即近三年低位附近，原因市場普遍認為加稅政策對美國弊多於利，未必能紓財赤及債務問題，反自傷經濟，加劇通脹。更重要的是，加稅打擊全球對美國信任，紛紛減持美元資產，特朗普上任以來，美匯不斷走低。



看淡美元比例近十年最高



事實上，特朗普政府美國優先政策失人心，上台半年政績令人失望，最近多個美國民調機構數字顯示，特朗普在大部分議題上的支持率均不足50%，市場對美元信心進一步削弱，關稅政策對美國經濟負面影響逐步浮現，加劇財赤債務風險。看淡美元的市場情緒持續高漲，據高盛最新調查，看空美元與看好美元的人數比例為7對1，為問卷調查近十年最極端的情況，可見市場幾乎一面倒看空美元。

