美關稅“反噬”美桌游零售業

中評社北京7月29日電／據央視新聞報導，美國政府今年以來推出的各項關稅政策就像“回旋鏢”一樣，傷及美國企業和消費者，其中就包括桌游產品零售行業。隨著8月1日美國政府宣布的新關稅生效之日臨近，一些經營者的擔憂情緒愈發嚴重。



在美國馬里蘭州的一個桌游店裡，克蘭佩爾和他的朋友正在玩桌游。隨著美國關稅帶來的影響，他們的這項愛好變得越來越昂貴。他已經不再購買產品，而是在店裡租遊戲玩。



桌游店顧客克蘭佩爾：關稅政策實施後價格一路上漲，我覺得這種趨勢還在持續。



這家店的老板斯蒂芬森說，店裡銷售的產品幾乎全部依賴進口，而美國政府的關稅政策迫使很多國外生產商只能漲價應對。最終，斯蒂芬森的店也不得不跟著漲價。目前，他店裡大約五分之一的產品價格已經上調，漲幅從5%到20%不等。



桌游店老板斯蒂芬森：對企業而言，不確定性向來是公認的不利因素。我不喜歡關稅，它會帶來問題。而且，如果對相關產品徵收關稅，很多事情會變得非常棘手，甚至可能導致一些遊戲生產商破產。



和其他美國零售商一樣，斯蒂芬森可能會在8月1日面臨更大的成本壓力，屆時更高額的關稅將波及歐盟等數十個經濟體。美國政府在關稅問題上的反復無常，讓他們在商品採購方面面臨著巨大的不確定性。



桌游店老板斯蒂芬森：優質的模型顔料來自西班牙。所以，如果對歐盟加征關稅，那麼我把模型顔料進口到美國國內時，就得支付更高的價格了。

