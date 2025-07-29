香港現樓加速去庫存　售出比例逾五成

中評社香港7月29日電／今年發展商積極減價清貨，現樓貨尾庫存正逐步降低。據中原地產研究部統計，預計今年落成入夥逾1.9萬個單位，截至今年上半年，已售逾9800個，比例逾5成，較過去兩年同期為佳。



大公報報導，截至今年第2季止（即上半年），預計於今年落成的私人住宅約19198個，已售出約9832夥，占比51.2%。而去年及前年同期，售出比率38.2%及38.9%。至於由2014年至2022年，每年截至第2季止的售出比率，均逾50%，其中2018年更高達77.2%。該行預計，若發展商繼續低價促銷，以及現時股市造好及息口下降等利好因素刺激，截至本季尾的首3季售出量，有望達全年落成量的60%。



截至今年第2季止，於去年及前年落成2.42萬多個及1.38萬多個單位，分別已售約59%及近70%；2022年的售出比則達86.2%。



此外，信和置業（00083）減價促銷的將軍澳凱柏峰及元朗柏瓏，昨日分別售出27個單位及9個單位。已被接管的屯門緹岸（前稱恒大.珺瓏灣），接管人現將第2期25個貨尾單位的定價，下調多達61%，並安排其中19個單位於本周五以先到先得方式發售。



至於由新世界（00017）等發展的黃竹坑滶晨Ⅱ，於明日次輪銷售的88個單位，今日截止認購登記，暫已錄約2000票。中原地產公布由即日起至下月底止，凡經該行認購該盤2房至3房單位，並於入夥後經由該行租出單位的首30名買家，可享1年“中原收租保”優惠，保險計劃涵蓋的保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用、租客欠租等的金錢損失等。



長沙灣公務員合作社強拍



另外，由財團收購的長沙灣順寧道公務員合作社物業，日前獲土地審裁處批出強拍令，強拍底價為8330萬元。



該合作社物業位於順寧道308至314號，於1958年落成，為2幢5層高住宅樓宇，共20個單位。收購財團於2023年中申請強拍令時，已持有90%業權，及後再增購1個單位，即最後只餘1個單位未能成功購入。該物業在申請強拍時的估值約1.25億元。不過，過去兩年樓價已下跌近30%，地價跌幅更大，現批出的強拍底價衹有8330萬元，較原估值低約33.4%。