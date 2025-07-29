貿易局勢緩和　黃金短線阻力3438美元

現貨金價。（大公報） 中評社香港7月29日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，上周美匯收跌，原油連跌兩周，現貨黃金衝高回落小幅下跌。關稅大限臨近，市場緊盯關稅談判、鮑威爾動態及美聯儲政策，而對其他因素和地緣局勢反應平淡。本周需重點關注中美經貿會談、美國7月ADP就業、初請失業金人數、6月核心PCE年率、7月ISM製造業PMI、非農報告、密歇根大學消費者信心終值及美聯儲FOMC利率決議和鮑威爾新聞發布會等；均可能成為市場波動關鍵驅動力。



過去一周，美國財長貝森特稱8月1日是貿易協議“硬性期限”，美國已與日菲印等國達成協議；韓國擬效仿日本以投資換關稅減免。特朗普表示將對大部分國家徵收15%至50%關稅，與加拿大協議前景悲觀。美聯儲方面，特朗普多次批評鮑威爾，要求降息3厘或更低，其盟友審查美聯儲翻新工程，甚至起訴並要求鮑威爾辭職。專欄作家指出，特朗普施壓適得其反，破壞投資者信心，推高長期債券收益率。全球貿易緊張局勢緩和，美聯儲政策與政治博弈主導市場，致現貨黃金大幅波動。



本周市場聚焦貿易關稅、美國宏觀數據及美聯儲動態等風險事件。隨著關稅大限逼近，美歐達成不平等條約，中美貿易協議進展備受矚目，達成或削弱黃金避險需求，反之利好。周內美國重磅數據雲集，非農報告尤為關鍵，市場預期新增就業11萬、失業率升至4.2%，強勁數據支撐美元壓制金價，數據疲軟則強化美聯儲鴿派預期，提振黃金。此外，美聯儲FOMC將公布利率決議，鮑威爾會召開新聞發布會，鑒於貿易政策相關的經濟不確定性尚未完全解決，市場預計利率維持不變，任何意外都將加劇市場波動。



技術分析，黃金重要支撐3247－3287美元，守住3247美元有反攻機會；關鍵阻力3381－3438美元，突破並企穩3438美元則有上攻潛力。