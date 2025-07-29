7月20日，在日本東京自民黨總部，日本首相、自民黨總裁石破茂為當選議員貼花。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，日本執政黨自由民主黨在國會參議院選舉中慘敗後，自民黨內要求黨總裁、首相石破茂辭職的呼聲漸高。石破茂28日重申留任意向，稱這樣做是為避免出現政治真空。



石破茂當天在自民黨國會參眾兩院議員懇談會上說，許多議員在參議院選舉中失去議席，他對此深表歉意。儘管如此，他仍尋求自民黨議員支持，表示將“盡全力”讓選民看到自民黨在選舉失敗後發生改變。按石破茂的說法，日本正面臨“國家危機”，他需要留任以避免出現政治真空。



自民黨“二把手”、幹事長森山裕在會上說，自民黨將組建一個委員會分析選舉失敗原因，預計在8月底前作出內部報告，他將在報告完成後決定自己的去留。



按日本媒體說法，石破茂的最新表態未能平息自民黨內要求他辭職的呼聲。截至28日，自民黨在日本全國47個都道府縣所設分支機構中，已有11個公開要求石破茂提前下台，另有一些下級組織也對他不滿。



在本月20日舉行的日本參議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟獲得47席，加上非改選的議席未能超過半數，無法維持參議院多數。加之去年10月眾議院選舉後議席也未過半，執政聯盟正式轉為“參眾兩院少數政權”。這是1955年自民黨成立以來，該黨領導的政權首次在兩院同時失去多數席位。



日本共同社一項最新民調顯示，針對石破茂是否應繼續執政，51.6%的調查對象認為他應該辭職，45.8%的調查對象認為他沒必要辭職。