香港新盤連番上市　合力帶旺市場

一手市場今年每月成交宗數（大公報） 中評社香港7月29日電／大公報報導，据世紀21 星鑄總經理楊永健分析說，港股有“五窮六絕七翻身”之說，但今年樓市走勢卻反其道而行，自3、4月開始整體新盤市場持續熾熱，連同今個月整體再售出逾1800夥新盤。今年新盤市場已經連續6個月突破1000夥水平，過去一個月即使缺乏大盤登場，絕大部分的成交均屬於貨尾盤，新盤銷售仍然能夠連續兩個月上盤；同時，二手交投亦維持微溫狀態，連續多月維持於3500至4000宗左右的水平；當然最重要是交投回升的同時，樓價亦開始有反彈跡象。



早前筆者已經總括過，上半年的港島區新盤繼續成為市場的焦點，新盤銷售約1300夥，去年同期則衹有約1200夥。其中，以新世界北角皇都，以及新世界、帝國、資本策略與麗新合作的黃竹坑滶晨銷售最為突出，前者累計售出330夥，後者更已售出近450夥。



踏入8月份，新盤市場有力再闖高峰，其中柴灣海德園及啟德維港.灣畔的兩大新盤已足以炒熱樓市，前者作為近20年港島東區最大型新盤，無論是換樓客和分支家庭的上車需求均相當殷切，而後者則擁有區內最大型的會所，以及全維港煙花海景，加上具市建局的東維港灣區概念，上述兩大新盤均有相當吸引力。



因此，8月新盤銷售絕對有力突破2000夥以上的高位，加上新地亦部署於現樓當月推出啟德天璽.天，肯定可以進一步炒熱樓市氣氛。



值得留意的是，未來兩大新盤均屬於新來港人士買家的追捧新盤，去年啟德區新盤是吸引最多相關買家入市的地區。啟德區在去年共錄得2957宗交易，其中1482宗交易買家為普通話拼音，占整體接近一半。同樣，港島區新盤是向來極受相關買家歡迎，今年3月推售的北角新盤皇都，整體亦約有四成買家是普通話拼音，相信未來推售的海德園及維港.灣畔，肯定會吸引他們入市。



租金上升 帶動轉租為買



當然兩大新盤的定價水平，肯定是作為樓市走向的關鍵所在，低息環境持續令樓市剛需持續強勁。雖然早前本地同業拆息稍微回升，但仍處於相對低水平，銀行亦繼續積極推廣新盤按揭業務，反映銀行對後市依然審慎樂觀。此外，租金持續上升，“供平過租”、“轉租為買”繼續帶動整體一、二手交投。隨著整體新盤貨尾庫存回落，發展商可能調高定價以增利潤，但供應壓力及信心問題仍然限制樓價大幅反彈。