日本有識之士：日本正視歷史至關重要

中評社北京7月29日電／據新華網報導，約百名中日學者27日參加“戰後80年的驗證與對未來的展望”學術研討會，回顧二戰結束80年來的歷史，探討和平要義。日本共產黨副委員長緒方靖夫說，日本侵略歷史的非法性與不正當性不可能被抹除，日本正視歷史“不僅對亞洲各國很重要，對自身的國家建設也至關重要”。



日本經濟產業省前官員古賀茂明指出，日本近年來的一系列動向顯示出偏離和平憲法精神的趨勢。“為維護和平，日本應擺脫對特定國家的依賴，與中國構建健康、穩定的外交關係。”



日本明治學院大學教授宋立水說，80年前，世界反法西斯戰爭勝利不僅捍衛了人類的尊嚴和自由，也奠定了國際秩序基礎，為世界和平與發展指明了方向。“80年後的今天，世界站在一個新的十字路口。我們要以更包容的胸懷理解世界多樣性，以更堅定的信念守護並保持對話，以更務實的行動推動合作。”



中國歷史學者沈志華以冷戰期間的部分事件為例，強調了外交與對話的重要性。他指出，為維護和平，避免誤判、擦槍走火並進一步走向戰爭，及時進行溝通十分重要。



本次研討會由日本華人教授會主辦、中日學術交流中心協辦。研討會主辦方指出，近年來逆全球化趨勢逐漸浮出水面，戰後國際秩序的根基正在動搖，全球面臨結構性變局。在這一歷史轉折點上，有必要回顧戰後80年的歷程，重新審視其中的過失與經驗。