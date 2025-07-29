中評社北京7月29日電／網評：“太空油”具迷惑性 改名是必要之舉



來源：大公報 作者：徐則



上周四，本港一名16歲青少年懷疑因吸食“太空油”昏迷後死亡。事件再次對社會敲響警鐘，同時也對加強打擊毒品提出更迫切的要求。事實上，近期有立法會議員指出，“太空油”名稱具有很強的迷惑性，應當改變叫法；保安局局長鄧炳強回應時表示贊同，並舉例可改稱“喪屍油”。打擊毒品是一項長期工程，更是全方位工作，從改變名稱開始，以提高青少年的警惕性，可收有效的預防作用，香港社會對此全力支持。



根據保安局統計數字，2023年至2025年5月31日，警方共拘捕566名涉非法管有依托咪酯（“太空油”）的人，當中134人，即大約兩成人是21歲以下的青年；而根據藥物濫用資料中央檔案室的數據，這段時間錄得493人吸食依托咪酯，當中356人、即約七成人是21歲以下的青年。



有效提高青少年的警覺性



上周四發生的最新個案中，杏花邨一名16歲男子於家中昏迷，送院後證實死亡。警方於死者家中檢獲懷疑毒品，包括“太空油”。經調查後，警方相信死者在昏迷前與另一名17歲男吸食懷疑毒品，於本月25日傍晚以涉嫌“販運危險藥物”作出拘捕，被捕男子有黑社會背景。



吸食“太空油”的青少年正在不斷增加，對香港社會整體健康安全構成嚴峻挑戰。要有效防範、打擊吸食“太空油”毒品，必須全方位入手。除了警方加強打擊力度外，也需要更有效的預防舉措。事實上，目前正有一個令人憂慮的現象，也就是坊間在討論相關案件時，並沒有足夠的警惕，與其他毒品的反應明顯不同。原因就在於“太空油”的名稱“太普通”，在一些青少年眼裡“不夠恐怖”，未形成有效的阻嚇作用。

