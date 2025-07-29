﻿首批內地學員圓機師夢　國泰冀吸引更多人才

國泰航空介紹內地培訓的人才，左起：國泰航空二副機長廉犖、飛行訓練經理馮應聰、航務董事甘沛思、資深培訓機長Kirsty Smith及二副機長孫鈺明。（大公報） 中評社香港7月29日電／大公報報導，國泰航空自2023年起招募內地見習機師，首批60人部分已入職為二副機師。國泰指將會從不同地區繼續招募人才。



國泰見習機師計劃在2023年起接受內地居民申請，共收到超過750份申請，首批選出60名內地學員，其中30人已於5月完成訓練，並加入國泰擔任二副機師。他們從入職要求、訓練、考核，都與原有的機師訓練內容相同。國泰航空對這批新二副機長表現滿意。



其中兩名“新血”廉犖及孫鈺明，過往都是在內地從事航空業，知道國泰接受內地居民應征見習機師，便立刻申請。他們曾在澳洲接受訓練，目前主要在長途航班，如北美、歐洲等航線上工作。



廉犖指出，作為一個機組成員，在世界各地上的機場，和大團隊穿著制服，作為空乘人員，走在機場受到關注，非常開心，但作為公司的門面，專業及安全是很重要的。孫鈺明表示，未來職業規劃一步一腳印，希望有朝一日能成為機長。



國泰飛行訓練經理（人才培育）馮應聰表示，公司按既定的訓練計劃、系統，同一職級的飛行員都是同樣訓練。國泰航務董事甘沛思指出，公司聚焦在內地和香港尋找人才，亦希望將來可以招募中國內地以外的機師。隨著三跑道系統全面啟用，國泰指會繼續招募更多人才加入，配合未來五年業務發展。