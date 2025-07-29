網評：危害國安雖遠必誅　依法通緝不容抹黑

中評社北京7月29日電／評論：危害國安雖遠必誅 依法通緝不容抹黑



來源：文匯報 作者：陳子遷（吉林省政協委員、香江聚賢法律專業人才委員會主任）



警務處國家安全處日前公布懸紅通緝袁弓夷、何良懋等19名在境外籌組、成立或參與一個名為“香港議會”的顛覆組織，涉嫌幹犯香港國安法罪行的人士。法院已應警方的申請，向在逃人士發出拘捕令。美英等外部勢力又迫不及待詆毀香港警方的執法行動。對此，特區政府、外交部駐港特派員公署予以強烈譴責，要求外部勢力立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。“香港議會”所謂“選舉”的惡劣行徑嚴重違反香港國安法，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。是次警方依法懸紅通緝行動，反映出特區政府維護國家安全的堅定決心，對境內外的危害國家安全犯罪分子絕不姑息，定必以“違法必究，雖遠必誅”的原則追究到底。有關執法行動符合國際慣例，絕不容外國勢力干預抹黑。



法律責任無法逃避



“香港議會”組織、策劃非法選舉，旨在顛覆國家政權，其目標包括公然推動“自決”、企圖制定所謂“香港憲法”，並以非法手段推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的國家根本制度，甚至妄圖顛覆中華人民共和國中央政權機關或者特區政權機關等。這些行為已涉嫌觸犯香港國安法第二十二條“顛覆國家政權罪”。警方依法懸紅通緝，是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉。



過去兩年，警方多次通緝竄逃海外的反中亂港逃犯。根據香港警方網站資料顯示，截至昨日，有34人目前正受到香港國安法通緝，受指控罪名包括分裂國家罪、“顛覆國家政權”罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等。這次通緝行動再次明確向反中亂港分子發出警告，不要幻想在境外就可以胡作非為，任何人企圖利用境外身份或地理位置逃避法律責任，終將徒勞；任何危害國家安全的行為，無論發生在何處，都將受到法律的嚴懲。