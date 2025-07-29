網評：擴展關愛網絡　優化地區治理

中評社北京7月29日電／評論：擴展關愛網絡 優化地區治理



來源：文匯報 作者：豫行



過去兩年多，關愛隊深耕社區，探訪長者約53萬戶，提供約7.6萬次細緻服務，組織3.8萬項活動，凝結無數充滿暖意的故事。這背後是關愛隊成員日夜兼程的躬身實踐，是服務從無到有、由淺及深的艱辛奮鬥成果，為今日的地區工作拓展和優化提供了厚實的底氣。



地區關愛隊第一期服務協議將於今年9月底至10月中陸續屆滿，第二期關愛隊的服務將循“持續無間斷”、“合區情區需”及“做更深更廣”三大方向優化。民政事務局經評估各小區的服務範圍與人口變化，除了新增3個小區，關愛隊總數也將由現時452隊增至455隊。據瞭解，沙頭角打鼓嶺的一隊關愛隊將化為兩隊，西貢、北區各添新兵，另有多隊服務範圍準備調整，將編織出一張更細密、更貼近市民生活褶皺的溫情之網。至於第二期關愛隊申請和選拔安排，現有的關愛隊主辦單位可優先續約，若遇變動，則從第一期遴選團隊中擇優接棒。這不僅是人員的平穩過渡，更是社區寶貴經驗與信任資產的接力，確保服務如不竭之泉，持續浸潤社區角落。



關愛隊在過去兩年不斷積累經驗，每一隊關愛隊都會運用其主辦團體安排的資源，對應社區需要舉辦各類適切的活動。以筆者所服務的關愛隊為例，我們針對社區中的長者健康問題，開展中醫養生、營養健康、長者心理輔導、三高檢查等活動，並進一步加強對區內獨居長者以及“雙老”進行關愛。我們從區域微調、隊伍擴容、服務延續進行各種策略規劃，以“深扎根、廣散葉”作為關愛隊的長遠工作目標，其中服務之“深”在於精準洞察區情，讓關懷深入最需要關心的角落；服務之“廣”則在於把關愛隊服務不斷拓展覆蓋，讓暖意散播到更多有需要市民身上。

