進出口規模創新高　外貿如何實現穩中向好

上半年我國進出口規模創同期歷史新高。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京7月29日電／據央視網報導，今年上半年，中國進出口規模站穩20萬億元台階，創歷史同期新高。總體來看，長三角和粵港澳大灣區兩大城市群上半年外貿進出口穩中向好，尤其深圳2025年上半年進出口2.17萬億元，進出口總額遙遙領先，成為“外貿第一城”。



鹽田港是世界上最大的單體集裝箱碼頭之一，每天都有超過4萬個標準集裝箱，從這裡發往全球。深圳海關數據顯示，今年上半年，鹽田港集裝箱吞吐量超758萬標箱，同比增長12.7%。



2025年上半年，深圳市進出口2.17萬億元人民幣，其中出口1.31萬億元，進口8588.6億元，進出口規模居內地城市首位。



在深圳的一家物聯網產品企業，其產品覆蓋全球60多個國家和地區，而該企業7月份的海外訂單，尤其是出口美國的訂單大幅增長。



公司董事長蔡旭東告訴記者，今年4月，受關稅影響，訂單發貨量銳減，國際物流費用衹有5000多元，但進入7月，僅4日到12日一周的時間，物流費用就達到3萬多元。



與此同時，深圳另一家電子設備公司近期的海外訂單暴漲，一天之內就要組裝完成1500台電腦，這些電腦即將發往美國和歐洲。該公司副總經理殷琴龍敏銳察覺到國際市場的風雲變幻，不僅拓展了韓國、東南亞以及沙特、阿聯酋等中東國家和地區的線下商超等渠道，還加快了新產品研發，在新出的迷你電腦上增加了熱門的人工智能功能。



外貿企業紛紛尋找應對之策，跨境物流企業也在隨勢而變。福永國際物流村緊臨深圳寶安國際機場，這裡聚集了超過4300家跨境物流企業，其中有六成企業經營著美國航線。5月中旬，中美日內瓦經貿會談達成協議後，多家跨境電商、工貿一體等企業立即恢復對美發貨，國際物流村迎來了持續近一個半月的集中發貨期。