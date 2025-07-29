解鎖夏夜新玩法　大灣區迎新一輪跨境游熱潮

粵港澳大灣區迎新一輪跨境游熱潮。（圖片來源：央視網） 中評社北京7月29日電／據央視網報導，隨著出入境政策的持續優化，粵港澳大灣區正在迎來新一輪的跨境游熱潮，港澳居民內地“夜游”，外籍遊客體驗大灣區多彩夏夜。



晚上七點半，大灣區各個口岸人潮湧動，結束了白天的忙碌，夜晚的輕鬆時刻即將開始。



大批夜間客流湧入，深圳前海灣畔，高128米的灣區之光摩天輪入口處，等待進場的遊客排起了長隊，另一邊的騎行驛站也迎來了今晚的客人，粵語、英語、普通話混著海風陣陣飄來，海景、夜景相映成趣。



深圳前海歡樂港灣騎行驛站負責人 馬克：港人旅客租車的比例能夠占到三四成，還有外籍的遊客也會有，加起來大概超過一半。



深圳前海歡樂港灣副總經理 王繼海：今年東南亞市場，如馬來西亞、新加坡和印尼增長比較明顯。



跨境遊客來到深圳夜間騎行、體驗各類文旅項目，今年上半年，大灣區夜演、夜游、夜市、夜娛等文旅新業態蓬勃發展，尤其大型演出等活動舉辦時，口岸通關客流晚高峰大大提前。



深圳邊檢總站深圳灣邊檢站執勤二隊副隊長 鄭劍鋒：夜間入境的高峰會提前到下午3點到5點左右，因為香港的旅客來深圳觀看演唱會，提前過來吃晚餐，出境的高峰集中在23點左右，因為他們看完演唱會以後就會集中有一個瞬時的高峰。