政府協調機制運作成熟　應對突發事故幫到手

土瓜灣益豐大廈停電後，當區民政處協調不同部門、區議員、關愛隊和機構義工等，為居民提供全方位的協助和支援。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，土瓜灣益豐大廈日前因其私人鹹水管爆裂漏水，導致全部四座大廈800多戶停電，約2000人受影響。不同政府部門、當區區議員、關愛隊、負責搶修的電力公司及協助建立臨時電力系統的機構義工通力合作，為居民提供全方位的協助和支援。現屆政府上任三年，處理地區突發事故的協調機制實在愈見成熟，以實績令市民感受到政府的確“幫到手”！



官民群策群力“幫到手”



本屆政府在18區成立“地區服務及關愛隊伍”（關愛隊），目的是凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡。今次益豐大廈事件，九龍城民政處、當區區議員和關愛隊知悉事件後，馬上啟動支援機制。12隊關愛隊共約80名隊員和義工全力支援居民，包括安排居民入住臨時庇護中心，以及協助派發食水、幹糧等應急物資。這個“民政處＋區議員＋關愛隊”的機制在多次地區突發事件中溝通緊密、合作無間。區議員和關愛隊透過地區網絡，向居民廣發最新、最準確的資訊，好讓居民盡早知悉政府的最新安排，並承擔起分發應急物資和安慰受影響居民等工作，為居民排憂解難。



不同政府部門在事件中亦全力支援受影響的市民，並作出超前部署。大家可能並不為意，停電其實亦會影響大廈的水泵運作，影響供水。今次益豐事件發生初期，即使供水暫未受影響，民政處和水務署已早作聯繫和部署，及早調派水車及水箱到場，讓居民在供水系統受影響時可以獲得臨時食水供應。由於天氣炎熱，政府安排了三個臨時庇護中心，並聯絡附近兩間社區客廳徹夜開放讓居民休息。警方除了安排車輛接載有需要的居民到臨時庇護中心，亦派人手到大廈不同樓層巡邏，維持秩序及協助有需要的人。今次事件亦影響兩間安老院，社會福利署人員和關愛隊多次前往受影響的安老院，瞭解院友的需要；有關方面亦安排了臨時流動電力，維持安老院的基本需要。



今次益豐事件，亦突顯政府與不同機構在應對地區突發事件中的協調機制愈見成熟。九龍城民政處和區議員在停電後迅速協調機電署和中華電力，與大廈法團及管理公司商討恢復供電的方案。中國建築社區應急義工隊亦協助建立臨時電力系統，通過避開受損嚴重的電力設施，爭取早日恢復供電。經搶修後，涉事四座大廈的電力供應在7月28日淩晨三時許，即事發後約三十三小時大致恢復正常，較由大廈業主立案法團自行聘請的承建商估計快了至少三天。受影響的居民能夠盡快恢復正常生活，絕對是特區政府帶領下各方群策群力的成果。