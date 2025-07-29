改革衝刺布局向新　央企圈定下半年發展重點

中評社北京7月29日電／據新華網報導，近期，多家中央企業召開年中工作會議，明確下半年工作重點。記者梳理發現，加快向“智慧型”增長轉變、加大投資布局新賽道新產業、高質量完成國有企業改革深化提升行動成為主線。分析認為，在加快培育新質生產力、推動產業升級的大背景下，下半年資本市場上科技創新、重組整合等板塊值得關注。



創新驅動 增長向“智”



上半年，中央企業保持了穩中有進的運行態勢，1至6月實現增加值5.2萬億元；年化全員勞動生產率為81.6萬元／人，同比增長2.3%；研發經費投入為4139.8億元；完成固定資產投資2萬億元。



複雜環境中，下半年央企怎麼幹？完成年度增長目標依然是首要任務。不過記者發現，在高質量發展的目標下，增長的內涵正在發生變化。眾多央企加快推動從要素大量投入的“汗水型增長”向科技創新驅動的“智慧型增長”轉變，著力打造增長的第二曲線。



中國五礦指出，完成全年任務目標，下半年壓力大、責任更大，必須全面強化運營管理，切實提升經濟運行質效；堅持科技創新引領，加快打造新質生產力。中國船舶集團也明確加大研發投入，著力推進高水平科技自立自強。



中國石油強調，今後十年特別是“十五五”時期是奮進高質量發展、加快建設世界一流企業的關鍵時期。強化創新驅動、因地制宜發展新質生產力，具有重要的現實意義和長遠的戰略意義。總體目標是到2030年，集團公司全面實現高質量發展、基本建成世界一流企業之時，創新內生動力顯著增強，全要素生產率明顯提升。



“面對新形勢新任務新要求，需要中央企業推動科技創新、產業創新和體制機制創新，改造傳統競技場、鞏固優勢競技場，特別是以顛覆性技術和前沿技術積極搶占未來競技場。”國家電網公司副總工程師兼國網能源研究院董事歐陽昌裕說。