香港發展：經濟挑戰一直在　創新活力更充沛

中評社北京7月29日電／據大公報報導，近期香港經濟不斷迎來好消息，例如經濟錄得連續9個季度增長、出口貨值連升16個月、金融市場持續走高等等，令人振奮。同時也出現諸如失業率輕微上升、老字號結業、大型連鎖快餐店出售全部自有商鋪等事件。到底應當如何看待香港經濟發展現狀和趨勢？事實上，香港發展既要縱向比，也要橫向比；既要看到問題，也要看到機遇。目前香港正處在產業結構深刻調整的關鍵期，但香港和其他地區相比，有更大的空間和更多的優勢可以加快轉型升級，這既需要政府的支持推動，更需要企業自身把握好機遇。



香港經濟從2019年之後，便進入全面的調整期，當中既有疫情的深刻影響，也有香港自身結構調整、產業業態變化的因素，亦包含了全球產業鏈供應鏈大調整的衝擊。而在美國今年發起全球貿易戰之後，這種調整的結果日益顯現出來。對於香港而言，經濟調整體現在傳統行業面臨嚴峻衝擊、新興產業競爭力仍未鞏固，市民對前者的感受尤深。



昨日有媒體報導，某大型連鎖快餐店標售8間自有的地舖，市值13億元，引起各方關注。有解讀認為，這反映了外資看淡香港的資產以及零售業發展，等等。另一方面，政府最新數據顯示，香港4月至6月經季節性調整的失業率維持3.5%。有分析稱，這是香港經濟增長未能惠及市民的反映。此外，過去數月來，不斷有“老字號”店舖結業，而樓市、商鋪蝕讓的個案不斷出現。這些事件幾乎在同一個時段湧現，便很容易讓人產生一種錯覺，認為香港經濟“不行了”，但事實並非如此。



要從全局看香港發展形勢



首先，從就業情況來看，受一些企業倒閉等影響，失業率較2月至4月微升0.1%至3.5%。失業率上升這是不爭的事實，但與其他地區如周邊的韓國或美西方國家相比，這個數字仍是偏低的。回顧2019年11月，也即香港經濟歷史頂峰之時，失業率也在3.2%左右徘徊。因此，不能簡單以微升的數據判定香港經濟在下降，更重要的是，香港就業人士的收入中位數是在上漲的。



其次，從零售市道來看，由於業態根本性轉變，尤其是網購以及遊客消費模式的變化，過去一段時間香港的零售業總銷貨價值是在下跌的。但實際情況正在悄悄發生變化，例如5月份的數字扭轉了連續14個月的下降趨勢，錄得2.4%的增幅。行政長官李家超日前表示，香港今年上半年共有2400萬旅客訪港，同比增長12%，當中非內地旅客大漲17%。我們看到“倒閉潮”，同時“開業潮”也在出現，公司註冊創出歷史新高。