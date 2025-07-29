江蘇“足球＋”撬動全域消費新增長

中評社北京7月29日電／據新華網報導，5月以來，“蘇超”的“足球＋”效應撬動江蘇全域消費增長——單場最高上座超6萬人，帶動多場景消費超380億元。



在以“蘇超”為代表的文體旅商融合項目助力下，上半年江蘇社會消費品零售總額達23949億元、同比增長5%，總量占全國的9.8%。



意外走紅的“蘇超”，內涵和外延超越足球比賽，其背後是經濟大省江蘇持續優化營商環境、把握市場需求、開拓增長空間、探索經濟治理的不懈努力和創新實踐。



意料之外的流量，意料之中的需求



20日晚，蘇州胥城大廈奧灶面館，遊客肖喆妤和同伴邊吃蘇式湯面邊看比賽直播，看到進球時激動得手舞足蹈。足球之夜，這家平時21點就打烊的面館，隨行就市延長營業時間。



連續幾個周末，淮安金湖的廣場夜市，客人邊看球邊下單，手機支付的叮咚聲淹沒在看球的喝彩聲裡。5月以來，當地累計接待遊客120多萬人次，拉動相關消費超6億元，讓不少人直呼沒想到。



意料之外，情理之中。“需求一直都在，關鍵在如何挖掘和滿足。”南京財經大學教授朱軍認為，當不少地方感慨消費增長乏力時，“蘇超”走紅給城市挖掘消費潛力開辟了“新空間”。



賽場內外，江蘇13個地市花式“寵客”：常州設立“毛茸茸托管班”，讓攜寵觀賽的球迷不用糾結“看球還是看狗”；徐州開出高鐵“球迷專列”和免費接駁公交，讓球迷當天可以便捷往返；無錫、揚州的景點憑比賽票根免費，酒店餐飲還有大禮包相送……



江蘇省商務廳數據顯示，5月10日至7月7日，“蘇超”前六輪比賽期間，江蘇線下監測旅遊、出行、餐飲、住宿、體育場景合計實現服務營業收入379.6億元。