兩岸青年共話龍江民生溫度

交流座談現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月29日電／據中國台灣網報導，近日，30位兩岸青年代表走進哈爾濱市道里區興江社區黨群服務中心參訪交流。作為基層治理“最後一公里”窗口，其高效運轉和惠民舉措給兩岸青年留下深刻印象。



在隨後舉行的座談會上，北大荒集團講述了科技賦能實現從“北大荒”到“北大倉”轉型、守護“中華大糧倉”的歷程；國網哈爾濱供電公司分享了李慶長共產黨員服務隊抗災保電、寒冬送暖的“光明使者”故事；建投集團介紹了政府投入打造免費冰燈遊園會、公益冰場推動冰雪文化全民共用的實踐；黑龍江省交投集團以超15億元投入除雪保暢、通行免費等案例，詮釋讓百姓“行得暖、行得省”的政府溫度；哈投集團則通過智慧系統與“冬病夏治”保障措施，解讀實現“屋暖心更暖”的冰城供暖內核；哈投集團太平房產公司基層代表分享了為台胞服務的暖心故事，並提出共建“兩岸溫暖實驗室”的合作願景。



座談會上，龍江國企青年骨幹圍繞“民生保障”議題的生動實踐引發台灣同胞深切共鳴。台灣同胞龍江行志願服務中心負責人強調，通過交流交往，希望台胞將親身感受到的祖國大陸真實發展狀況和兩岸同胞骨肉情誼帶回寶島，幫助更多台灣同胞瞭解全面、立體的黑龍江。



本次活動由黑龍江省青年聯合會與台灣同胞龍江行志願服務中心共同舉辦，旨在通過兩岸青年分享交流，在共話民生、共感溫暖中增進瞭解、深化情誼，為兩岸攜手共創中華民族美好未來注入青春活力。