兩岸青年冰城共繪文化交融圖

活動現場。（圖片來源：台灣網） 中評社北京7月29日電／據中國台灣網報導，近日，30位兩岸青年代表齊聚哈爾濱，參加“一脈相連情牽兩岸——台眼看龍江”活動，在沉浸式文化體驗中增進瞭解、深化情誼。



在伏爾加莊園，青年們探訪彼得洛夫藝術宮和雪姑娘童話城堡，感受濃鬱歐陸風情。卡林卡演藝中心內，俄羅斯民族歌舞表演引人入勝。當《喀秋莎》旋律響起，台灣青年情不自禁加入合唱，還與演員攜手跳起傳統圓圈舞，歡聲笑語回蕩河畔。台灣青年王同學用手機記錄瞬間，他笑言，“沒想到在東北能體驗到地道的歐陸文化！自己有幸參與到表演中，很有紀念意義。”



午後，參訪團走進香坊區東興滿族村。推開木門，滿族剪紙與“八大碗”美食映入眼簾。台灣青年圍在灶台旁學做粘豆包和黃金糕，指尖沾滿黃米麵。隨著秧歌聲起，身著彩衣的表演者翩躚起舞，兩岸青年紛紛加入，在鑼鼓聲中體驗東北民間藝術的活力。台灣少數民族代表楊先生感慨：“這種集體歡舞的感染力，和台灣節慶陣頭表演一樣讓人熱血沸騰！”



傍晚，“兩岸青年文化藝術聯歡活動”在露天營地舉行。台灣少數民族代表唱響《高山青》時，滿族姑娘踏著節拍加入和聲，不同民族旋律在黑土地交融。《高高的興安嶺》與《烏蘇裡船歌》展現了黑龍江漁獵文化和少數民族風情。當原創歌曲《兩岸一家親》唱響，全場氣氛熱烈，情感共鳴達到頂點。“今天的體驗堪稱完美！”台商代表劉明賢激動地表示，“上午的俄羅斯歌舞見證文化包容，下午的滿族村體驗追尋血脈根源，生動詮釋了兩岸交流的豐富內涵。”



本次活動由黑龍江省台辦、省青聯主辦，旨在通過多元文化沉浸式體驗，讓台灣青年感受黑龍江作為中俄文化交匯地的開放包容，體悟中華多民族文化“各美其美、美美與共”的底蘊。參訪團成員紛紛表示，將把這份真摯情感和所見所聞帶回台灣，分享真實立體、充滿魅力的黑龍江。（台灣網、黑龍江省台辦聯合報導）

