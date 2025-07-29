肇台研習交流夏令營團到肇慶市參訪

中評社北京7月29日電／據中國台灣網報導，近日，由肇慶市台灣同胞投資企業協會主辦的“肇台研習交流夏令營”參訪團赴高要區開展參觀學習活動。來自台灣省的近百名中小學生及家長代表先後走訪了肇慶市中傑鞋業有限公司、肇慶元良塑膠有限公司及肇慶元嘉五金有限公司等三家重點台資企業，實地感受台企在大陸的發展成就，深入瞭解大陸優化營商環境及惠台政策實施成效，共敘“兩岸一家親”的濃厚氛圍。



在各參訪企業，相關負責人向台灣師生及家長代表詳細介紹了企業在大陸的發展歷程、核心技術突破及市場戰略佈局。參訪團依次參觀了企業產品展示中心與現代化生產車間，實地觀摩了智慧化製造流程，深入瞭解產品從原材料到成品的完整生產工藝。期間，企業台籍管理團隊與大陸技術骨幹結合自身經歷，生動分享了在肇創業發展的心得體會，現場互動氣氛熱烈，參訪人員對大陸製造業的智慧化水準與綠色發展理念表示讚嘆，對兩岸員工攜手共創的企業文化給予高度認可。



此次活動為台灣青少年提供了近距離瞭解大陸經濟社會發展的機會，有效促進了兩岸同胞的情感交流。參訪團成員紛紛表示，通過實地考察，切身感受到大陸為台胞台企提供的良好發展環境，進一步增進了對“兩岸一家親”理念的認同。活動主辦單位負責人表示，將繼續深化肇台兩地各領域交流合作，為促進兩岸融合發展作出積極貢獻。



