哈爾濱市新增兩岸文化打卡地

中評社北京7月29日電／據中國台灣網報導，近日，台灣同胞龍江行文化打卡點正式亮相哈爾濱市中華巴洛克歷史文化街區。該打卡點由台灣同胞龍江行志願服務中心聯合薛以恒沙畫創意設計中心、小印巷印章館共同打造，通過專屬紀念印章與主題沙畫秀的創新形式，以藝術為橋聯結起兩岸同胞的深厚情誼。



作為全國首個實現沙畫與旅遊深度融合的文創機構，紮根中華巴洛克十年的薛以恒沙畫創意設計中心早已成為講述龍江故事的重要窗口，年均開展150餘場公益沙畫秀，用流動的沙粒勾勒出黑土地的人文風情與自然之美。此次雙方攜手打造的打卡點，更是將這份藝術表達升級為兩岸文化交流的載體。



最受關注的台灣同胞龍江行專屬紀念印章，設計中暗藏巧思。LOGO以“雙手托舉”為核心意象，象徵兩岸同胞共築家園的美好願景。印章左側融入“HLJ”（黑龍江）首字母造型，巧妙嵌入黑土地的厚重肌理、中華龍的昂揚氣勢與雪花的晶瑩靈動，盡顯龍江地域特色；右側“TW”（台灣）首字母則融入台北101大廈的標誌性輪廓與阿里山的層巒疊嶂，讓寶島元素躍然紙上。冰雪與山水在印章中相映成趣，生動詮釋出“冷暖共生”的兩岸文化交融之境。



同步推出的兩岸主題沙畫秀更是成為打卡點的“流量擔當”。在細膩的沙粒流轉間，鏡泊湖的波光與日月潭的漣漪同框盪漾，哈爾濱防洪紀念塔的莊嚴與台北101大廈的挺拔隔空相望。沙畫師以手為筆、以沙為墨，將兩岸標誌性景致在光影中細膩勾勒，結尾處“兩岸一家親”的字樣緩緩浮現，與印章設計理念遙相呼應，讓在場觀眾在藝術熏陶中感受兩岸血脈相連的深情。



“我們希望以‘印’為媒，讓台灣同胞的龍江足跡成為可觸摸的情感信物；以‘沙’為橋，讓兩岸共同記憶在光影中流轉。”台灣同胞龍江行志願服務中心負責人表示，打卡點的設立旨在通過沉浸式互動體驗，為台灣同胞留下獨特的龍江記憶。這種創新的文化交流形式，不僅為龍台兩地交流注入鮮活活力，更讓“兩岸一家親”的理念在藝術體驗中深入人心，進一步強化台灣同胞的文化認同，讓跨越海峽的情誼在中華巴洛克的青磚黛瓦間靜靜流淌、溫暖傳遞。